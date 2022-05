CANI-RANDO ET CANI-CROSS Saint-Nabord Saint-Nabord Catégories d’évènement: Saint-Nabord

Vosges

CANI-RANDO ET CANI-CROSS Saint-Nabord, 6 juin 2022, Saint-Nabord. CANI-RANDO ET CANI-CROSS Saint-Nabord

2022-06-06 10:00:00 – 2022-06-06

Saint-Nabord Vosges Saint-Nabord 32 EUR (Re)découvrez le massif des Vosges avec Elise et ses Sam’ en pratiquant la cani-randonnée ou le cani-cross. Les samoyèdes sont des chiens de traineaux très sociables et affectueux qui vous accompagneront à votre rythme. Limité à 4 places, inscriptions au 03.29.62.23.70 remiremont@otrp.fr +33 3 29 62 23 70 Saint-Nabord

