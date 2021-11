Cani-Rando Centre la Traverse, 31 octobre 2021, Le Bessat.

Cani-Rando

du dimanche 31 octobre au vendredi 5 novembre à Centre la Traverse

Cette colo insolite encadrée par un musher professionnel, permet d’allier découverte de la nature et complicité avec les chiens. Au programme de ce séjour 4 demi-journées et 1 journée complète de cani-rando : randonnée à pied où chaque enfant est relié à un chien par un harnais. Mais avant de profiter de ces belles balades dans le parc régional du Pilat, il faudra apprendre à apprivoiser les chiens, et connaître les termes et gestes pour les guider. Au programme également des temps dédiés aux apprentissages dans un cadre ludique afin de renforcer les savoirs et les compétences des enfants. Séjour qui demande une bonne condition physique!

480

Dans le cadre de l’opération “Colos apprenantes” par le Ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

Centre la Traverse Rue Traversiere, 42660 Le Bessat Le Bessat Loire



