Cani Rando « Autour de la Drôme » Montfiquet, 15 mai 2022, Montfiquet.

Cani Rando « Autour de la Drôme » Maison de la Forêt L’Embranchement Montfiquet

2022-05-15 09:30:00 09:30:00 – 2022-05-15 11:30:00 11:30:00 Maison de la Forêt L’Embranchement

Montfiquet Calvados

Afin de partager un moment convivial avec votre animal de compagnie, randonnons ensemble autour de la Drôme, entre forêt de Cerisy et Balleroy sur Drôme sur un circuit de 11 km ponctué de commentaires. Amis toutous, cette balade est pour vous !

• Petit conseil : emmener un baudrier si possible (ceinture rattachant le maître et le chien)

• Chiens attachés pendant la randonnée

• C’est une animation de type “rando” donc une bonne cadence de marche, entre 9 et 12 km avec peu de commentaires

Réservation obligatoire.

Afin de partager un moment convivial avec votre animal de compagnie, randonnons ensemble autour de la Drôme, entre forêt de Cerisy et Balleroy sur Drôme sur un circuit de 11 km ponctué de commentaires. Amis toutous, cette balade est pour vous…

accueil@isigny-omaha-tourisme.fr +33 2 31 21 46 00 http://isigny-omaha-tourisme.com/

Afin de partager un moment convivial avec votre animal de compagnie, randonnons ensemble autour de la Drôme, entre forêt de Cerisy et Balleroy sur Drôme sur un circuit de 11 km ponctué de commentaires. Amis toutous, cette balade est pour vous !

• Petit conseil : emmener un baudrier si possible (ceinture rattachant le maître et le chien)

• Chiens attachés pendant la randonnée

• C’est une animation de type “rando” donc une bonne cadence de marche, entre 9 et 12 km avec peu de commentaires

Réservation obligatoire.

Maison de la Forêt L’Embranchement Montfiquet

dernière mise à jour : 2022-04-02 par OT Isigny-Omaha