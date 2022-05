Cani-rando à Vélan Bourg Saint-Pierre Bourg-Saint-Pierre Catégories d’évènement: Bourg-Saint-Pierre

Au programme : cani-rando en montagne à la cabane Vélan où nous dégusterons un excellent repas préparé par Sylvie et Yvan. Cette aventure promet de superbes découvertes en montagne, un moment convivial avec les huskies et son musher passionné. N’oubliez pas que vous serez aidé à la montée par votre co-équipier, histoire d’arriver à l’heure pour l’apéro ! **Prestations incluses:** – Accompagnement en montagne – Activités avec les huskies durant la randonnée – Repas de midi, boissons en sus **Informations:** Réservation obligatoire: min. 5 max. 8 Randonnée de difficulté moyenne, env. 3h15 de montée et 2h30 de descente, 14km, 1’000m D+/- Départ à 8h15 de Bourg-St-Pierre Arrivée à 17h à Bourg-St-Pierre

CHF 125.-

Découvrez la cabane Vélan accompagné de votre propre husky. Une rando originale qui a du chien!

