CANI-MARCHE EN BORDURE DU LAC BARAQUAHUSKY La Salvetat-sur-Agout La Salvetat-sur-Agout Catégories d’évènement: Hérault

La Salvetat-sur-Agout

CANI-MARCHE EN BORDURE DU LAC BARAQUAHUSKY La Salvetat-sur-Agout, 19 juillet 2022, La Salvetat-sur-Agout. CANI-MARCHE EN BORDURE DU LAC BARAQUAHUSKY

La baraquette La Salvetat-sur-Agout Hérault

2022-07-19 – 2022-08-23 La Salvetat-sur-Agout

Hérault « Venez découvrir une autre manière de randonnée avec des huskys de Sibérie.

Balade pour adulte et enfants.

La cani-marche est une activité de plein air, forte en émotions, à partager en famille ou entre amis. » Pensez à des bonnes chaussures de randonnée. « Venez découvrir une autre manière de randonnée avec des huskys de Sibérie.

Balade pour adulte et enfants.

La cani-marche est une activité de plein air, forte en émotions, à partager en famille ou entre amis. » La Salvetat-sur-Agout

dernière mise à jour : 2022-07-07 par

Détails Catégories d’évènement: Hérault, La Salvetat-sur-Agout Autres Lieu La Salvetat-sur-Agout Adresse La baraquette La Salvetat-sur-Agout Hérault Ville La Salvetat-sur-Agout lieuville La Salvetat-sur-Agout Departement Hérault

La Salvetat-sur-Agout La Salvetat-sur-Agout Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-salvetat-sur-agout/

CANI-MARCHE EN BORDURE DU LAC BARAQUAHUSKY La Salvetat-sur-Agout 2022-07-19 was last modified: by CANI-MARCHE EN BORDURE DU LAC BARAQUAHUSKY La Salvetat-sur-Agout La Salvetat-sur-Agout 19 juillet 2022 La baraquette La Salvetat-sur-Agout Hérault

La Salvetat-sur-Agout Hérault