Cani-Halloween Grignols, 30 octobre 2021, Grignols.

Cani-Halloween Grignols

2021-10-30 – 2021-10-30

Grignols Dordogne Grignols

Animation pour les enfants avec ou sans leur chien : chasse aux bonbons et aux friandises.

Les chiens du centre seront ravis de participer aux côtés des enfants.

Atelier photo déguisé.

Goûter d’Halloween (chacun peut amener quelque chose).

Jeux avec les chiens.

Déguisement obligatoire pour les enfants et leur chien.

RDV de 14h à 16h30.

Tarif : 20 € par enfant / 15 € à partir de 2 enfants de la même famille.

Educ et Moi 06 42 30 15 92

Animation pour les enfants avec ou sans leur chien : chasse aux bonbons et aux friandises.

Les chiens du centre seront ravis de participer aux côtés des enfants.

Atelier photo déguisé.

Goûter d’Halloween (chacun peut amener quelque chose).

Jeux avec les chiens.

Déguisement obligatoire !

+33 6 42 30 15 92

Animation pour les enfants avec ou sans leur chien : chasse aux bonbons et aux friandises.

Les chiens du centre seront ravis de participer aux côtés des enfants.

Atelier photo déguisé.

Goûter d’Halloween (chacun peut amener quelque chose).

Jeux avec les chiens.

Déguisement obligatoire pour les enfants et leur chien.

RDV de 14h à 16h30.

Tarif : 20 € par enfant / 15 € à partir de 2 enfants de la même famille.

Educ et Moi 06 42 30 15 92

Educ et Moi

Grignols

dernière mise à jour : 2021-10-25 par