Levet Levet Cher, Levet Cani cross à Levet Levet Levet Catégories d’évènement: Cher

Levet

Cani cross à Levet Levet, 28 novembre 2021, Levet. Cani cross à Levet 2021-11-28 – 2021-11-07

Levet Cher Accueil à 8h – départ des canicrosseurs à 10h Du sport à partager avec son animal à 4 pattes c’est possible ! Une compétition sportive qui réunie les maîtres et les chiens pour des courses en individuels, en relais et même avec les enfants. Pour participer ou simplement observer, le rendez-vous est donné à Levet. club.ucca@sfr.fr +33 6 09 98 20 93 Accueil à 8h – départ des canicrosseurs à 10h pixabay dernière mise à jour : 2021-09-28 par

Détails Catégories d’évènement: Cher, Levet Autres Lieu Levet Adresse Ville Levet lieuville 46.92196#2.41173