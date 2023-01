Cani Balade à Canchy Canchy Canchy Canchy Catégories d’Évènement: Calvados

2023-03-26 15:00:00 – 2023-03-26 17:00:00

Calvados Canchy Afin de partager un moment convivial avec votre animal de compagnie, partez pour une balade accompagnée et commentée d’environ 4 à 5km aux abords du marais de l’Aure à Canchy. Amis toutous, cette balade est pour vous ! • Petit conseil : emmener un baudrier si possible (ceinture rattachant le maître et le chien)

