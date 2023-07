Cangey en Fête Cangey Catégories d’Évènement: Cangey

Indre-et-Loire Cangey en Fête Cangey, 8 juillet 2023, Cangey. Cangey,Indre-et-Loire A partir de 14h : Concerts de Pierre Pereira, Les Torx. Animations, artisanat, balades équestres.

Balade pédestre environ 6km (RDV 10h)

19h30 Repas jambon cuit à la broche

23h Feu d’artifice.

From 2pm: Concerts by Pierre Pereira, Les Torx. Activities, crafts, horseback rides.

Walking tour approx. 6km (RDV 10am)

7:30 pm Spit-roasted ham dinner

11pm Fireworks A partir de las 14:00 h: Conciertos de Pierre Pereira, Les Torx. Animaciones, artesanía, paseos a caballo.

Paseo de unos 6 km (RDV 10h)

19.30 h Comida a base de jamón asado

23 h Fuegos artificiales Ab 14 Uhr: Konzerte von Pierre Pereira, Les Torx. Animationen, Kunsthandwerk, Reitausflüge.

Spaziergang ca. 6km (RDV 10h)

19.30 Uhr Essen Gekochter Schinken am Spieß

