### La Soi-Disante cie [**Présenté dans le cadre de l’événement EXIT **](https://toulouse.fr/web/cultures/agenda#/event/34926/Exit%20) Au cœur d’un stand de créateurs, Valérie accueille le public et propose une performance pour tenter de susciter la curiosité pour ses créations artisanales. Elle se lance alors dans la réalisation improvisée d’un canevas en direct. Tout en confectionnant son œuvre, elle va petit à petit se laisser aller à se raconter et se livrer sur son passé, sa récente reconversion professionnelle atypique, ses angoisses et ses espoirs. À travers ce récit personnel, la créatrice s’ouvre sur des sujets aussi intimes qu’universels. ### Plus d’infos [Site de l’Usine ![]()](https://www.lusine.net/saison/canevas-point-de-croix-et-tralala-la-soi-disante-cie/) ### Infos pratiques * Vendredi 10 septembre à 18h * Lieu précisé ultérieurement * Durée : 1h10 * À partir de 12 ans

Gratuit sur réservation

Culture Aire de jeu 7 Rue de l’Homme Armé, 31000 Toulouse, France Toulouse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-10T18:00:00 2021-09-10T19:15:00

