INTERVILLAGES ET FÊTE DE LA BIÈRE Espace de Loisirs Saint-Martin, 10 juin 2023, Canet.

La Commune de Canet organise ses traditionnels jeux intervillages et met en compétition plusieurs équipes des communes alentours.

10h – Départ de l’intervillages

12h – Restauration sur place (paëlla) ouvert à tous

18h – Apéritif musical avec DJ mickey et remise des trophées

20h30 – Fête de la bière – restauration sur place (menu à 12 euros)

22h00 – 2h00 : Bal avec l’orchestre SOS.

2023-06-10 à 10:00:00 ; fin : 2023-06-11 02:00:00. .

Espace de Loisirs Saint-Martin

Canet 34800 Hérault Occitanie



The Commune of Canet organizes its traditional intervillages games and puts in competition several teams of the surrounding communes.

10h – Departure of the intervillages

12h – Catering on the spot (paella) open to all

18h – Musical aperitif with DJ mickey and awarding of trophies

8:30 pm – Beer festival – catering on the spot (menu at 12 euros)

22h00 – 2h00 : Ball with the SOS orchestra

El municipio de Canet organiza sus tradicionales juegos intermunicipales y pone en competición a varios equipos de los municipios de los alrededores.

10h – Salida de los intervillages

12h – Catering in situ (paella) abierto a todos

18h – Aperitivo musical con DJ mickey y entrega de trofeos

20h30 – Fiesta de la cerveza – catering in situ (menú a 12 euros)

22h00 – 2h00 : Baile con el grupo SOS

Die Gemeinde Canet organisiert ihre traditionellen intervillages-Spiele und lässt mehrere Mannschaften aus den umliegenden Gemeinden gegeneinander antreten.

10 Uhr – Start der Intervallspiele

12 Uhr – Verpflegung vor Ort (Paëlla) für alle offen

18h – Musikalischer Aperitif mit DJ mickey und Trophäenübergabe

20.30 Uhr – Bierfest – Essen vor Ort (Menü für 12 Euro)

22.00 – 2.00 Uhr: Tanz mit dem SOS-Orchester

Mise à jour le 2023-05-10 par OT DU CLERMONTAIS