LA BANDE À TYREX Espace de Loisirs Saint-Martin, 27 mai 2023, Canet.

Vélo acrobatique et artistique La Bande à Tyrex est un ballet cycliste et musical virevoltant qui réunit neuf personnes.

Ça roule, ça s’entasse, ça s’empile, ça accélère, ça dérape.

Un fourmillement de roues, une effervescence.

Un spectacle à l’image de la bande, débridé, généreux et plein de tendresse..

2023-05-27 à 19:00:00 ; fin : 2023-05-27 20:10:00. .

Espace de Loisirs Saint-Martin

Canet 34800 Hérault Occitanie



Artistic and acrobatic bicycle The Tyrex Band is a twirling bicycle and musical ballet that brings together nine people.

It rolls, it piles up, it stacks up, it accelerates, it skids.

A swarming of wheels, an effervescence.

A show in the image of the band, unbridled, generous and full of tenderness.

Ciclismo artístico y acrobático La Pandilla Tyrex es un ballet ciclista musical giratorio con nueve personas.

Rueda, se amontona, se amontona, acelera, derrapa.

Un enjambre de ruedas, una efervescencia.

Un espectáculo a imagen de la banda, desenfrenado, generoso y lleno de ternura.

Fahrrad-Akrobatik und Artistik Die Bande à Tyrex ist ein schwirrendes Fahrrad- und Musikballett mit neun Personen.

Es rollt, es stapelt, es beschleunigt, es rutscht.

Ein Gewimmel von Rädern, ein Aufruhr.

Ein Spektakel wie die Band selbst, ungezügelt, großzügig und voller Zärtlichkeit.

Mise à jour le 2023-04-14 par OT DU CLERMONTAIS