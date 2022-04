Candy South by Kayla Makeda Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Candy South Candy South, ce sont des soirées qui rassemblent des artistes exclusivement féminines, lors desquelles on a déjà retrouvé des DJ comme Rox ou encore Maevol. A l’initiative du Makeda et Kayla pour mettre les femmes à l’honneur, les Candy South agitent la foule sur des sonorités Hip-Hop, Trap, RnB et Afro tous les mois. L’invitée de la soirée est Zoovie Kazuyoshi, DJ parisienne Rap/Trap/Hip-Hop et ex-membre du collectif Good Dirty Sound. INFOS PRATIQUES Le Makeda · 103 rue Ferrari · 13005 Marseille 7€ + 1€ d’adhésion à l’association Orizon Sud CB NON ACCEPTÉE A L’ENTRÉE

