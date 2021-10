Marseille Makeda Bouches-du-Rhône, Marseille Candy South #2 Makeda Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Makeda, le vendredi 5 novembre à 22:00

**Candy South** RDV le 5 novembre au Makeda pour la 2e édition du Candy South ! Retrouvez Kayla + une DJ guest aux platines, avec au programme : HIP-HOP • TRAP • RNB • AFRO Le concept Candy South a été crée par Kayla, partie d’une volonté de mettre en avant les DJ féminines peu nombreuses dans le milieu du rap. Kayla invite chaque mois une DJ différente. Sa soirée est ouverte à tous, chacun peut se sentir libre de venir tel qu’il est ! Entrée : 6€ + 1€ d’adhésion Pour la réouverture du Makeda et le début de la saison 2021/2022, nous sommes obligées d’appliquer les règles sanitaires obligatoires pour les salles de concert en format debout – Pass sanitaire en vigueur pour entrer —> il faudra présenter soit la preuve d’un test négatif de moins de 72h OU la preuve d’un schéma vaccinal complet OU un certificat de rétablissement – Port du masque obligatoire (décision du préfet)

♫♫♫ Makeda 103 rue Ferrari, 13005 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône

2021-11-05T22:00:00 2021-11-05T02:00:00

