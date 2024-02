CANDLELIGHT Route de Changé Yvré-l’Évêque, vendredi 16 février 2024.

CANDLELIGHT Route de Changé Yvré-l’Évêque Sarthe

Retour des concerts Candlelight à l’Abbaye Royale de l’Epau.

Programme

C. Schumann Nocturne Op.6 N°2

R. Schumann Scènes d’enfants Op. 15 n°7 « Rêverie »

L.V. Beethoven Moonlight Sonata (Premier Mouvement)

F. Schubert Impromptu Op. 90 n°3 en Sol bémol Majeur

F. Liszt Liebesträume (Rêves d’amour)

Mel Bonnis Melisande

C. Debussy Clair de lune

E. Satie Gymnopédie n°1

S. Rachmaninoff Prélude Op. 32 n°5 en Sol majeur

S. Prokofiev Roméo et Juliette

F. Chopin

Nocturne Op. posthume n°20

Nocturne op. 9 n°2

Prélude Op. 28 n°4

Mazurka op. 67 n°3 en Do majeur

Artistes

Lise Khatib .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-16 19:00:00

fin : 2024-02-16

Route de Changé Abbaye Royale de l’Epau

Yvré-l’Évêque 72530 Sarthe Pays de la Loire

