Toulouse Haute-Garonne Pour la première fois en France, Candlelight met à l’honneur The Weeknd lors d’une série de concerts exclusifs à la Chapelle des Carmélites.

Illuminé par des milliers de bougies, ce lieu chargé d’Histoire vous transporte le temps d’une soirée dans l’univers du chanteur canadien.

Un moment unique où la pop et le R&B rencontrent le classique pour un cocktail étonnant, rendu possible par le talent du pianiste Luigi Ranieri Gargano.

