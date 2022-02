CANDLELIGHT : TAYLOR SWIFT, HOMMAGE A LA BOUGIE Toulouse, 5 mai 2022, Toulouse.

CANDLELIGHT : TAYLOR SWIFT, HOMMAGE A LA BOUGIE LA CHAPELLE DES CARMÉLITES 1 Rue de Périgord Toulouse

2022-05-05 – 2022-05-05 LA CHAPELLE DES CARMÉLITES 1 Rue de Périgord

Toulouse Haute-Garonne

15 EUR 15 40 Accumulant près de 500 récompenses en quelques années et avec plus de 50 millions d’albums vendus, Taylor Swift a marqué l’Histoire de la musique.

Pour la première fois en France, Candlelight lui rend hommage lors d’un concert exclusif dans un lieu d’exception.

La Chapelle des Carmélites, illuminée par des milliers de bougies, accueillera un talentueux quatuor à cordes qui interprétera les titres les plus connus de la compositrice-interprète américaine.

Un moment unique où le classique rencontre la pop, où la poésie se mêle à l’émotion.

Vous en sortirez transformé mais Enchanted !

Une atmosphère intime, éclairée à la seule lueur des bougies avec le meilleur de Taylor Swift interprété par un quatuor à cordes !

