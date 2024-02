Candlelight Spring Coldplay VS Imagine Dragons Théâtre Les Bernardines Marseille 1er Arrondissement, vendredi 19 avril 2024.

Candlelight Spring Coldplay VS Imagine Dragons Théâtre Les Bernardines Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Une atmosphère intime, éclairée à la seule lueur des bougies.

Rendez-vous pour découvrir la magie de Coldplay et Imagine Dragons au Théâtre des Bernardines, sublimé par une décoration florale printanière.

Une atmosphère intime, à la seule lumière des bougies. Par sécurité du public, les bougies sont des bougies sans flammes de qualité.



Candlelight, c’est une expérience musicale magique dans de magnifiques lieux éclairés à la bougie à Marseille. Rendez-vous pour découvrir la magie de Coldplay et Imagine Dragons au Théâtre des Bernardines, sublimé par une décoration florale printanière.



Programme

Coldplay Clocks

Coldplay Something Just Like This

Imagine Dragons Radioactive

Coldplay Adventure of a Lifetime

Coldplay Fix you

Imagine Dragons Natural

Imagine Dragons Next to Me

Coldplay The Scientist

Imagine Dragons Follow You

Imagine Dragons Bad Liar

Imagine Dragons Believer

Coldplay Sky Full of Stars

Coldplay Viva la Vida



Artistes

Ensemble Paname 43.5 43.5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-19 21:30:00

fin : 2024-04-19

Théâtre Les Bernardines 17 Boulevard Garibaldi

Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement Candlelight Spring Coldplay VS Imagine Dragons Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2024-02-27 par Ville de Marseille