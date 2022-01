CANDLELIGHT : REQUIEM DE MOZART A LA LUEUR DES BOUGIES Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

CANDLELIGHT : REQUIEM DE MOZART A LA LUEUR DES BOUGIES Toulouse, 18 mars 2022, Toulouse. CANDLELIGHT : REQUIEM DE MOZART A LA LUEUR DES BOUGIES LA CHAPELLE DES CARMÉLITES 1 Rue de Périgord Toulouse

2022-03-18 – 2022-03-18 LA CHAPELLE DES CARMÉLITES 1 Rue de Périgord

Toulouse Haute-Garonne 25 EUR 25 40 Comme une bourrasque d’alégresse, le magistral Requiem de Mozart réinvestit les partitions de Candlelight pour une soirée magique à la Chapelle des Carmélites !

Composée en 1791, la célèbre messe fait figure de pièce de résistance dans le répertoire du compositeur autrichien.

Elle sera interprétée par le quatuor à cordes de l’Orchestre Romantique de Paris dans l’acoustique exceptionnelle de la Chapelle des Carmélites, pour un moment tout en féérie, délicatesse et poésie à la lueur des bougies.

Prêt(e) à voyager dans le temps ? LA CHAPELLE DES CARMÉLITES 1 Rue de Périgord Toulouse

