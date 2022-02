Candlelight : Queen, Hommage à la bougie théâtre Toursky, 15 avril 2022, Marseille.

Candlelight : Queen, Hommage à la bougie

du vendredi 15 avril au samedi 16 avril à théâtre Toursky

Lieu : Théâtre Toursky Dates et heures : plusieurs dates disponibles à 19h30 et 21h30 (sélectionne ton option pendant l’achat) Durée du concert : 60 minutes environ. Les portes ouvrent 30 minutes avant le début du concert. Les retards ne seront pas permis Âge requis : 8 ans et plus. Les personnes de -16 ans doivent être accompagnées par un adulte Accessibilité : accès PMR disponible pour cet événement Possibilité de parking payant (4€) surveillé sur place : nombre de places limité Il est obligatoire d’être en possession d’un pass vaccinal valide pour accéder à l’événement : plus d’infos ici. Consulte la FAQ de cet événement [ici](https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vT964zJofMWk32ymsIPQQvViTpKv9sddSOeLD9PLEnMEiEesLbAA3C35Y8PoMOmLngWohxKI0Q4uh2L/pub) Fever fait de ta sécurité sa priorité. Pour lire les mesures de sécurité mises en place lors de cet événement, clique [ici](https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vQqwPNkgYjMDH0_B6cy9tcxBPwQvptwczQQPhB5JlwfbQlkw8FykenBaJ9iIYDWvnUzkbcFPyjJAKu9/pub) Programme We Will Rock You Don’t Stop Me Now Killer Queen Somebody To Love Who Wants To Live Forever Bohemian Rhapsody Love of my Life I Want to Break Free Crazy Little Things Called Love Another One Bites The Dust The Show Must Go On Artistes Quatuor à cordes – Les Solistes de l’Orchestre Romantique de Paris Description Du rock pour donner une touche pop au classique ? Non, tu ne rêves pas ! Le Théâtre Toursky accueille Candlelight édition Queen, une première absolue à Marseille. Après un succès colossal au Québec et aux États-Unis, cette programmation spéciale posera ses valises dans la Ville Phocéenne pour un moment unique en compagnie des Solistes de l’Orchestre Romantique de Paris. Si tu pensais que Bohemian Rhapsody ou We Will Rock You étaient déjà d’une puissance absolue… Attends de les voir illuminés par des milliers de chandelles ! Un rendez-vous qui conjugue histoire de la musique et poésie visuelle, à réserver sans une minute d’hésitation.

De 15 à 40€

théâtre Toursky 16 Promenade Léo Ferré, 13003 Marseille Marseille Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône



