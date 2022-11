Candlelight Orchestre : Hommage à Queen, 20 mai 2023, .

Candlelight Orchestre : Hommage à Queen



2023-05-20 – 2023-05-20

EUR 20 50



Candlelight, c’est une expérience musicale magique dans de magnifiques lieux éclairés à la bougie à Marseille. Achète tes billets dès maintenant et redécouvre la musique de Queen interprétée par un orchestre au Palais du Pharo !



Programme

We Will Rock You

Bohemian Rhapsody

We Are The Champions

Don’t Stop Me Now

The Show Must Go On

Et bien d’autres !

Une atmosphère intime, éclairée à la seule lueur des bougies.

Redécouvrez la musique de Queen interprétée par un orchestre au Palais du Pharo !

