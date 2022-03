CANDLELIGHT OPÉRA : ROSSINI, MOZART ET SCHUBERT A LA BOUGIE Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

CANDLELIGHT OPÉRA : ROSSINI, MOZART ET SCHUBERT A LA BOUGIE Toulouse, 11 mars 2022, Toulouse. CANDLELIGHT OPÉRA : ROSSINI, MOZART ET SCHUBERT A LA BOUGIE CHAPELLE DES CARMÉLITES 1 Rue de Périgord Toulouse

2022-03-11 – 2022-03-11 CHAPELLE DES CARMÉLITES 1 Rue de Périgord

Toulouse Haute-Garonne 25 EUR 25 35 Laissez opérer la magie de l’Opéra avec Candlelight !

Lors d’un concert exclusif dans la somptueuse Chapelle des Carmélites, redécouvrez quelques-uns des meilleurs compositeurs classiques de l’histoire à travers la voix inimitable de Lucio Prete.

Un rendez-vous intimiste éclairé à la seule lueur des bougies, sublimé par le talent naturel de Carine Zarifian au piano.

Un des moments forts de cette année à Toulouse ! CHAPELLE DES CARMÉLITES 1 Rue de Périgord Toulouse

