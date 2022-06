Candlelight Open Air : Yann Tiersen, Hommage à la bougie, 25 août 2022, .

Candlelight Open Air : Yann Tiersen, Hommage à la bougie

2022-08-25 – 2022-08-25

15 40 Une atmosphère intime, à la seule lumière des bougies. Par sécurité du public, les bougies sont des bougies sans flammes de qualité.



À seulement 51 ans, Yann Tiersen fait déjà figure de légende dans le monde du piano. Candlelight vous invite à redécouvrir son oeuvre dans le cadre délicieusement marseillais du Cloître. Ce lieu féerique en plein air s’illuminera de milliers de bougies, pour vous faire vivre une expérience magique où tous les rêves sont permis. Pour l’occasion, c’est la prodigieuse Marilou Nézeys qui se chargera de donner vie à une sélection des plus belles créations de Tiersen. Frissons garantis !



Programme

Porz Goret / I’ve Never Been There / La Plage / Le Matin / Summer 78 / L’Absente / Le Moulin / La Dispute / Lok Gweltaz / Les Retrouvailles / Penn Ar Roc’h / La Valse Des Vieux Os / Comptine D’un Autre Été / L’Après-Midi / La Valse d’Amélie

Le meilleur de Yann Tiersen interprété par Marilou Nézeys (pianiste), rendez-vous au Cloître le 25 août.

Une atmosphère intime, à la seule lumière des bougies. Par sécurité du public, les bougies sont des bougies sans flammes de qualité.



À seulement 51 ans, Yann Tiersen fait déjà figure de légende dans le monde du piano. Candlelight vous invite à redécouvrir son oeuvre dans le cadre délicieusement marseillais du Cloître. Ce lieu féerique en plein air s’illuminera de milliers de bougies, pour vous faire vivre une expérience magique où tous les rêves sont permis. Pour l’occasion, c’est la prodigieuse Marilou Nézeys qui se chargera de donner vie à une sélection des plus belles créations de Tiersen. Frissons garantis !



Programme

Porz Goret / I’ve Never Been There / La Plage / Le Matin / Summer 78 / L’Absente / Le Moulin / La Dispute / Lok Gweltaz / Les Retrouvailles / Penn Ar Roc’h / La Valse Des Vieux Os / Comptine D’un Autre Été / L’Après-Midi / La Valse d’Amélie

dernière mise à jour : 2022-04-22 par