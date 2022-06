Candlelight Open Air : The Weeknd, Hommage à la bougie, 24 juin 2022, .

Candlelight Open Air : The Weeknd, Hommage à la bougie

2022-06-24 – 2022-06-24

15 40 Une atmosphère intime, à la seule lumière des bougies. Par sécurité du public, les bougies sont des bougies sans flammes de qualité.



Pour la première fois en France, Candlelight met à l’honneur The Weeknd lors d’une série de concerts exclusifs au Cloître. Illuminé par des milliers de bougies, ce lieu chargé d’Histoire te transporte le temps d’une soirée dans l’univers du chanteur canadien. Un moment unique où la pop et le R&B rencontrent le classique pour un cocktail étonnant, rendu possible par le talent du pianiste Luigi Ranieri Gargano. Un cadre intimiste, des reprises parfaitement exécutées, la recette parfaite pour une soirée en plein air exceptionnelle que tu n’es pas prêt d’oublier !



Programme

Blinding Lights / Pray For Me / Moth To A Flame / Take My Breath / Call Out My Name / True Colors / Sidewalks / Ordinary Life / Reminder / Hurt You / I Was Never There / Save Your Tears / I Feel it Coming / Starboy

Une atmosphère intime, éclairée à la seule lueur des bougies.

Le meilleur de The Weekend interprété par un pianiste soliste, rendez-vous au Cloître le 24 juin.

Une atmosphère intime, à la seule lumière des bougies. Par sécurité du public, les bougies sont des bougies sans flammes de qualité.



Pour la première fois en France, Candlelight met à l’honneur The Weeknd lors d’une série de concerts exclusifs au Cloître. Illuminé par des milliers de bougies, ce lieu chargé d’Histoire te transporte le temps d’une soirée dans l’univers du chanteur canadien. Un moment unique où la pop et le R&B rencontrent le classique pour un cocktail étonnant, rendu possible par le talent du pianiste Luigi Ranieri Gargano. Un cadre intimiste, des reprises parfaitement exécutées, la recette parfaite pour une soirée en plein air exceptionnelle que tu n’es pas prêt d’oublier !



Programme

Blinding Lights / Pray For Me / Moth To A Flame / Take My Breath / Call Out My Name / True Colors / Sidewalks / Ordinary Life / Reminder / Hurt You / I Was Never There / Save Your Tears / I Feel it Coming / Starboy

dernière mise à jour : 2022-04-07 par