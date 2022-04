Candlelight Open Air : Taylor Swift, Hommage à la bougie Marseille 13e Arrondissement, 11 juin 2022, Marseille 13e Arrondissement.

Candlelight Open Air : Taylor Swift, Hommage à la bougie

2022-06-11

Marseille 13e Arrondissement

15 40 Une atmosphère intime, à la seule lumière des bougies. Par sécurité du public, les bougies sont des bougies sans flammes de qualité.



Accumulant près de 500 récompenses en quelques années et avec plus de 50 millions d’albums vendus, Taylor Swift a marqué l’Histoire de la musique. Pour la première fois en France, Candlelight lui rend hommage lors d’un concert exclusif dans un lieu d’exception en plein air. Le Cloître, illuminé par des milliers de bougies, accueillera un talentueux quatuor à cordes composé des solistes de l’Orchestre Romantique de Paris qui interprétera les titres les plus connus de la compositrice-interprète américaine. Un moment unique où le classique rencontre la pop, où la poésie se mêle à l’émotion. Vous en sortirez Enchanted !



Programme

Shake It Off / You Belong With Me / All Too Well / We Are Never Ever Getting / Back Together / Blank Space / Cardigan / Lover / Wildest Dream / Love Story / New Romantics / Invisible String / Enchanted / I Knew You Were Trouble / I Don’t Want to Live Forever



Quatuor à cordes – Les Solistes de l’Orchestre Romantique de Paris

Une atmosphère intime, éclairée à la seule lueur des bougies.

Le meilleur de Taylor Swift interprété par un quatuor à cordes, rendez-vous au Cloître le 11 juin.

Le Cloître 20 Bd Madeleine Rémusat Marseille 13e Arrondissement

