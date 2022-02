Candlelight Open Air : Sting & The Police Le Cloître, 27 août 2022, Marseille.

Candlelight Open Air : Sting & The Police

Le Cloître, le samedi 27 août à 20:30

Lieu : Le Cloître Date et heure : samedi 27 août 2022 à 20h30 Durée du concert : 60 minutes environ. Les portes ouvrent 30 minutes avant le début du concert. Les retards ne seront pas permis Âge requis : 8 ans et plus. Les personnes de -16 ans doivent être accompagnées par un adulte Accessibilité : accès PMR disponible pour cet événement Il est obligatoire d’être en possession d’un pass vaccinal valide pour accéder à l’événement : plus d’infos [ici](https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vT964zJofMWk32ymsIPQQvViTpKv9sddSOeLD9PLEnMEiEesLbAA3C35Y8PoMOmLngWohxKI0Q4uh2L/pub). Consulte la FAQ de cet événement [ici](https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vS1HqIiXzvvNWAUdW1_MJ8AICacw79FmuSwVwDqqzKbhRyyQJBjbQbjq22A9hHpciRbciFyZPdR_GBI/pub) Fever fait de ta sécurité sa priorité. Pour lire les mesures de sécurité mises en place lors de cet événement, clique [ici](https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vS1HqIiXzvvNWAUdW1_MJ8AICacw79FmuSwVwDqqzKbhRyyQJBjbQbjq22A9hHpciRbciFyZPdR_GBI/pub) Programme: Fragile Every Little Thing She Does Is Magic Russians Every Breath You Take I Can’t Stand Losing You Fields Of Gold Message In A Bottle Shape Of My Heart English Man In NY Roxanne Synchronicity II Artistes: Saxophone alto – Stefano Corradi Piano – Fabrizio Grecchi Description Pour la première fois, Candlelight rend hommage au grand Sting et à The Police en plein air, au Cloître de Marseille ! Depuis “Roxanne”, le premier succès du groupe, jusqu’au célèbre “Every Breath You Take”, en passant par “Shape Of My Heart”, redécouvre les meilleurs hits pop-rock de l’artiste anglais qui ont changé l’Histoire de la musique. Un rendez-vous immanquable à la lueur des bougies pour passer un moment féérique !

De 15 à 40€

♫♫♫

Le Cloître 20 bd madeleine rémusat 13013 Marseille Marseille Marseille 13e Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-08-27T20:30:00 2022-08-27T22:00:00