Candlelight Open Air : Sting & The Police, Hommage à la bougie, 27 août 2022, .

Candlelight Open Air : Sting & The Police, Hommage à la bougie

2022-08-27 – 2022-08-27

15 40 Une atmosphère intime, à la seule lumière des bougies. Par sécurité du public, les bougies sont des bougies sans flammes de qualité.



Pour la première fois, Candlelight rend hommage au grand Sting et à The Police en plein air, au Cloître de Marseille ! Depuis « Roxanne », le premier succès du groupe, jusqu’au célèbre « Every Breath You Take », en passant par « Shape Of My Heart », redécouvre les meilleurs hits pop-rock de l’artiste anglais qui ont changé l’Histoire de la musique. Un rendez-vous immanquable à la lueur des bougies pour passer un moment féérique !



Programme

Fragile / Every Little Thing She Does Is Magic / Russians / Every Breath You Take / I Can’t Stand Losing You / Fields Of Gold / Message In A Bottle / Shape Of My Heart / English Man In NY / Roxanne / Synchronicity II



Artistes

Stefano Corradi, saxophone alto

Fabrizio Grecchi, piano

Le meilleur de Sting et The Police interprété par un duo saxophone alto et piano, rendez-vous au Cloître le 27 août.

Une atmosphère intime, à la seule lumière des bougies. Par sécurité du public, les bougies sont des bougies sans flammes de qualité.



Pour la première fois, Candlelight rend hommage au grand Sting et à The Police en plein air, au Cloître de Marseille ! Depuis « Roxanne », le premier succès du groupe, jusqu’au célèbre « Every Breath You Take », en passant par « Shape Of My Heart », redécouvre les meilleurs hits pop-rock de l’artiste anglais qui ont changé l’Histoire de la musique. Un rendez-vous immanquable à la lueur des bougies pour passer un moment féérique !



Programme

Fragile / Every Little Thing She Does Is Magic / Russians / Every Breath You Take / I Can’t Stand Losing You / Fields Of Gold / Message In A Bottle / Shape Of My Heart / English Man In NY / Roxanne / Synchronicity II



Artistes

Stefano Corradi, saxophone alto

Fabrizio Grecchi, piano

dernière mise à jour : 2022-03-11 par