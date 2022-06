Candlelight Open Air : Rolling Stones, Hommage à la bougie, 24 juillet 2022, .

Candlelight Open Air : Rolling Stones, Hommage à la bougie



2022-07-24 20:30:00 – 2022-07-24

15 40 Une atmosphère intime, à la seule lumière des bougies. Par sécurité du public, les bougies sont des bougies sans flammes de qualité.



Programme

Paint It Black / (I can’t get no) Satisfaction / Gimme Shelter / Sympathy For The Devil / Start Me Up / Beast of Burden / Angie / You Can’t Always Get What You Want / Wild Horses / Under My Thumb / Emotional Rescue / Shine A Light /Miss You



Quatuor à cordes : Quatuor Yako

Le meilleur des Rolling Stones interprété par un quatuor à cordes, rendez-vous au Cloître le 24 juillet.

Une atmosphère intime, à la seule lumière des bougies. Par sécurité du public, les bougies sont des bougies sans flammes de qualité.



Programme

Paint It Black / (I can’t get no) Satisfaction / Gimme Shelter / Sympathy For The Devil / Start Me Up / Beast of Burden / Angie / You Can’t Always Get What You Want / Wild Horses / Under My Thumb / Emotional Rescue / Shine A Light /Miss You



Quatuor à cordes : Quatuor Yako

dernière mise à jour : 2022-06-15 par