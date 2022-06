Candlelight Open Air : Rock des années 80 à la bougie, 25 août 2022, .

Candlelight Open Air : Rock des années 80 à la bougie

2022-08-25 22:00:00 – 2022-08-25

Une atmosphère intime, à la seule lumière des bougies. Par sécurité du public, les bougies sont des bougies sans flammes de qualité.



Vous avez grandi avec The Police, les Pink Floyd ou encore Guns N’ Roses ? Ce Candlelight est fait pour vous ! Pour la première fois à Marseille, c’est le rock des années 80 qui est mis à l’honneur lors de concerts exclusifs au Cloître. Illuminé par des milliers de bougies, ce lieu féerique en plein air te transporte le temps d’une soirée dans l’univers des plus grands artistes qui ont révolutionné les 80’s. Un moment unique où le rock rencontre le classique pour un cocktail étonnant, rendu possible par le talent de la pianiste soliste Marilou Nézéys. Un cadre intimiste, des reprises parfaitement exécutées, la recette parfaite pour une soirée exceptionnelle que vous n’êtes pas prêt d’oublier.



Programme :

Pink Floyd – Another Brick In The Wall / The Police – Every Breath You Take / Guns N’ Roses – Sweet Child Of Mine / The Clash – Should I Stay Or Should I Go / The Pixies – Where Is My Mind / Toto – Africa / U2 – Sunday Bloody Sunday / Depeche Mode – Enjoy The Silence / The Cure – Boys Don’t Cry / A-ha – Take On Me / Scorpions – Wind Of Change / The Eagle – Hotel California / Europe – The Final Countdown

Le meilleur du rock des années 80 interprété par une pianiste soliste, rendez-vous au Cloître le 25 août.

Vous avez grandi avec The Police, les Pink Floyd ou encore Guns N’ Roses ? Ce Candlelight est fait pour vous !

Une atmosphère intime, à la seule lumière des bougies. Par sécurité du public, les bougies sont des bougies sans flammes de qualité.



Vous avez grandi avec The Police, les Pink Floyd ou encore Guns N’ Roses ? Ce Candlelight est fait pour vous ! Pour la première fois à Marseille, c’est le rock des années 80 qui est mis à l’honneur lors de concerts exclusifs au Cloître. Illuminé par des milliers de bougies, ce lieu féerique en plein air te transporte le temps d’une soirée dans l’univers des plus grands artistes qui ont révolutionné les 80’s. Un moment unique où le rock rencontre le classique pour un cocktail étonnant, rendu possible par le talent de la pianiste soliste Marilou Nézéys. Un cadre intimiste, des reprises parfaitement exécutées, la recette parfaite pour une soirée exceptionnelle que vous n’êtes pas prêt d’oublier.



Programme :

Pink Floyd – Another Brick In The Wall / The Police – Every Breath You Take / Guns N’ Roses – Sweet Child Of Mine / The Clash – Should I Stay Or Should I Go / The Pixies – Where Is My Mind / Toto – Africa / U2 – Sunday Bloody Sunday / Depeche Mode – Enjoy The Silence / The Cure – Boys Don’t Cry / A-ha – Take On Me / Scorpions – Wind Of Change / The Eagle – Hotel California / Europe – The Final Countdown

dernière mise à jour : 2022-04-22 par