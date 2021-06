Candlelight Open Air : Musiques de films, Quatuor à la bougie Le Cloître, 25 août 2021-25 août 2021, Marseille.

Candlelight Open Air : Musiques de films, Quatuor à la bougie

le mercredi 25 août à Le Cloître

Cet été, les concerts Candlelight Open Air débarquent à Marseille dans un lieu exceptionnel en plein air ! Découvre toutes nos dates et notre programmation unique ! Les billets sont limités La musique classique prend un bol d’air frais avec ce nouveau Candlelight Open Air ! Dans un lieu exceptionnel en extérieur, redécouvre le génie de Vivaldi à la lueur des bougies et vis une soirée intimiste bercée par un quatuor à cordes. Dans l’ombre du soleil couchant, les notes s’élèvent une par une. Un univers se crée, la magie prend forme. Candlelight, c’est une parenthèse musicale dont on ressort des étoiles plein les yeux et l’âme plus légère. En juin prochain, c’est à ton tour de vivre ce fabuleux voyage. Prêt(e) à entrer dans la danse ? Les places sont assignées par ordre d’arrivée, selon la catégorie réservée. Ce qui t’attend Une atmosphère intime, éclairée à la seule lueur des bougies Les plus belles musiques de films célèbres interprétées par un quatuor à cordes Une atmosphère féerique en plein air dans la cour intérieure du Cloître Un événement organisé dans la plus grande sécurité et le respect de la distance sanitaire. Programme Bande son de « Games of Thrones » – Ramin Djawadi Bande son de « La liste de Schindler » – John Williams Bande son de « Scent of a Woman », Por una Cabeza – Carlos Gardel Bande son de « Le Parrain », Speak Softly, Love – Nino Rota Bande son d’Amélie Poulain – Yann Tiersen Bande son de « Éléphant Man », Adagio for strings – Samuel Barber Palladio – Karl Jenkins Oblivion – Astor Piazzolla Bande son de « Breakfast at Tiffanys », Moon River – Henry Mancini Medley Joe Hisaishi Bande son de « Porgy and Bess », Summertime – Gershwin Bande son de « West Side story », Tonight Cinema Paradiso – Ennio Morricone Bande son de Pulp Fiction Bande son de « Aladdin », Prince Ali – Alan Menken Artistes Quatuor à cordes – Quatuor Yako Description Tu en rêvais, Fever l’a fait. Peu d’oeuvres réussissent à jouer avec nos émotions comme le font les musiques films. Lors d’une série exclusive dans la somptueuse cour intérieure du Cloître, Candlelight t’emmène revivre le meilleur du cinéma en compagnie du Quatuor Yako. Assieds-toi à la table du Parrain de Nino Rota, sillonne Westeros à dos de dragon puis pédale comme si demain n’existait pas avec l’immense Morricone… le tout à la lueur des bougies. Le cinéma brille de mille feux avec Candlelight !

de 15 à 40€

♫♫♫

Le Cloître 20 bd madeleine rémusat 13013 Marseille Marseille Marseille 13e Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-25T20:30:00 2021-08-25T21:30:00;2021-08-25T22:00:00 2021-08-25T23:00:00