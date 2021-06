Candlelight Open Air : Musiques de dessins animés à la bougie Le Cloître, 6 juillet 2021-6 juillet 2021, Marseille.

Candlelight Open Air : Musiques de dessins animés à la bougie

du mardi 6 juillet au mercredi 7 juillet à Le Cloître

Une atmosphère intime, éclairée à la seule lueur des bougies Les meilleures musiques de dessins animés interprétées par un pianiste soliste Une atmosphère féerique en plein air dans la cour intérieure du Cloître Un événement organisé dans la plus grande sécurité et le respect de la distance sanitaire. Programme It’s a Small World (La Maison des poupées) Looney Tunes – Thème principal Le Roi Lion – Can You Feel the Love Tonight Pinocchio – When You Wish Upon a Star Mon voisin Totoro – Mon voisin Totoro & La voie du vent Coco – Un poco loco Blanche-Neige & les sept nains – Heigh-Ho & Someday My Prince Will Come (Un jour mon prince viendra) Le Château ambulant – Valse Les Aristochats – Gammes et arpèges Là-haut – Married Life La Belle et le clochard – Bella Notte La Petite Sirène – Under the Sea La Reine des neiges – Libérée, délivrée Artistes Piano – Cyrille Lehn Description Deuxième étoile à droite, puis tout droit jusqu’au matin ! Marseille, on t’a réservé un aller simple vers ta plus tendre enfance… en tapis volant et à la lueur des bougies ! C’est au tour des plus grands dessins animés de prendre vie en notes et en mélodie au Cloître, sous le ciel étoilé. Voyage vers l’île aux Plaisirs de Pinocchio, vis l’univers loufoque des Looney Tunes puis plonge sous l’océan de la Petite Sirène lors d’un concert intimiste et tamisé aux bougies. Un tête à tête avec l’enfant qui sommeille en toi, sublimé par l’élégance naturelle et l’acoustique exceptionnelle de la cour intérieure du Cloître. Vis la musique grandeur nature avec Candlelight !

de 15 à 40€

♫♫♫

Le Cloître 20 bd madeleine rémusat 13013 Marseille Marseille Marseille 13e Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-06T22:00:00 2021-07-06T23:00:00;2021-07-07T22:00:00 2021-07-07T23:00:00