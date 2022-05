Candlelight Open Air : Musiques de dessins animés à la bougie, 22 juillet 2022, .

Candlelight Open Air : Musiques de dessins animés à la bougie

2022-07-22 – 2022-07-22

Une atmosphère intime, à la seule lumière des bougies. Par sécurité du public, les bougies sont des bougies sans flammes de qualité.



Deuxième étoile à droite, puis tout droit jusqu’au matin ! Marseille, on vous a réservé un aller simple vers votre plus tendre enfance… en tapis volant et à la lueur des bougies ! C’est au tour des plus grands dessins animés de prendre vie en notes et en mélodie au Cloître, sous le ciel étoilé. Voyage vers l’île aux Plaisirs de Pinocchio, vis l’univers loufoque des Looney Tunes puis plonge sous l’océan de la Petite Sirène lors d’un concert intimiste et tamisé aux bougies. Un tête à tête avec l’enfant qui sommeille en vous, sublimé par le talent du quatuor à cordes S Ensemble. Vivez la musique grandeur nature avec Candlelight !

Les meilleures musiques de dessins animés interprétées par un quatuor à cordes, rendez-vous au Cloître le 22 juillet.

