Candlelight Open Air : Mozart & Beethoven, Quatuor à la bougie Le Cloître, 26 août 2021-26 août 2021, Marseille.

Candlelight Open Air : Mozart & Beethoven, Quatuor à la bougie

le jeudi 26 août à Le Cloître

Une atmosphère intime, éclairée à la seule lueur des bougies Le meilleur de Beethoven et Mozart interprété par un quatuor à cordes Une atmosphère féerique en plein air Un événement organisé dans la plus grande sécurité et le respect de la distance sanitaire. Programme W.A. Mozart – Divertimento K. 136 en Ré Majeur W.A. Mozart – Divertimento K. 138 en Fa Majeur L.V. Beethoven – Quatuor à cordes Opus 95, n°11 en fa mineur Artistes Quatuor à cordes – Quatuor Yako Description Fais rimer fraîcheur estivale et magie du classique avec ce nouveau Candlelight Open Air dans la Cité Phocéenne ! En août prochain, le Quatuor Yako prendra possession des exotiques jardins du Cloître pour te faire redécouvrir trois oeuvres majeures de Mozart et Beethoven. S’étendant sur plus de 650 m2, ce magnifique espace en plein air est une véritable invitation à l’évasion en compagnie d’un quatuor à cordes. Un moment qui se vit comme une parenthèse enchantée, à savourer sans plus attendre !

de 15 à 40€

♫♫♫

Le Cloître 20 bd madeleine rémusat 13013 Marseille Marseille Marseille 13e Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-26T20:30:00 2021-08-26T21:30:00;2021-08-26T22:00:00 2021-08-26T23:30:00