CANDLELIGHT OPEN AIR : MICHAEL JACKSON, HOMMAGE A LA BOUGIE, 29 juillet 2022, .

CANDLELIGHT OPEN AIR : MICHAEL JACKSON, HOMMAGE A LA BOUGIE

2022-07-29 22:00:00 – 2022-07-29

Reconnu comme l’artiste le plus titré de tous les temps, Michael Jackson et son célèbre moonwalk ne sont plus à présenter.

Pour la première fois à la Cour d’Honneur de l’isdaT de Toulouse, Candlelight rend hommage au Roi de la Pop !

Rendez-vous en 2022 pour redécouvrir le meilleur de la discographie de l’icône culturelle majeure du XXème siècle en compagnie du Quatuor Yako.

Une expérience unique à la lueur des bougies pour te plonger dans l’univers intimiste de l’artiste qui continue à faire danser toutes les générations.

This is it !

Une atmosphère intime, éclairée à la seule lueur des bougies avec le meilleur de Michael Jackson interprété par un quatuor à cordes !

Reconnu comme l’artiste le plus titré de tous les temps, Michael Jackson et son célèbre moonwalk ne sont plus à présenter.

Pour la première fois à la Cour d’Honneur de l’isdaT de Toulouse, Candlelight rend hommage au Roi de la Pop !

Rendez-vous en 2022 pour redécouvrir le meilleur de la discographie de l’icône culturelle majeure du XXème siècle en compagnie du Quatuor Yako.

Une expérience unique à la lueur des bougies pour te plonger dans l’univers intimiste de l’artiste qui continue à faire danser toutes les générations.

This is it !

dernière mise à jour : 2022-03-31 par