Candlelight Open Air : Michael Jackson, Hommage à la bougie

2022-07-23 – 2022-07-23

Une atmosphère intime, à la seule lumière des bougies. Par sécurité du public, les bougies sont des bougies sans flammes de qualité.



Reconnu comme l’artiste le plus titré de tous les temps, Michael Jackson et son célèbre moonwalk ne sont plus à présenter. Pour la première fois à Marseille, Candlelight rend hommage au Roi de la Pop dans le somptueux Cloître St Jérôme ! Rendez-vous cet été pour redécouvrir le meilleur de la discographie de l’icône culturelle majeure du XXe siècle. Une expérience unique en plein air à la lueur des bougies pour te plonger dans l’univers intimiste de l’artiste qui continue à faire danser toutes les générations. This is it !



Programme

Ben / Beat it / Man in the Mirror / Billie Jean / Don’t Stop till You Get Enough / Thriller / Smooth Criminal / Black or White / Bad / PYT (Pretty Young Thing)



Artistes

Quatuor à cordes – Quatuor Yako

Une atmosphère intime, éclairée à la seule lueur des bougies.

Le meilleur de Michael Jackson interprété par un quatuor à cordes, rendez-vous au Cloître le 23 juillet.

