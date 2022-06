Candlelight Open Air : les grands classiques du hip-hop à la bougie, 24 juin 2022, .

Candlelight Open Air : les grands classiques du hip-hop à la bougie

2022-06-24 22:00:00 – 2022-06-24

Une atmosphère intime, à la seule lumière des bougies. Par sécurité du public, les bougies sont des bougies sans flammes de qualité.



Candlelight met à l’honneur le hip-hop lors de concerts exclusifs au Cloître. Illuminé par des milliers de bougies, ce lieu chargé d’Histoire te transporte le temps d’une soirée dans l’univers de Tupac, Notorious BIG, Dr Dre ou encore Eminem et Rihanna. Un moment unique où le hip-hop rencontre le classique pour un cocktail étonnant, rendu possible par le talent du pianiste soliste Luigi Gargano. Un cadre intimiste, des reprises parfaitement exécutées, la recette parfaite pour une soirée exceptionnelle que tu n’es pas prêt d’oublier.



Programme

• Tupac : Medley Hit Me Up et Changes / Ghetto Gospel / Do For Love

• The Notorious B.I.G : Big Poppa / Mo Money Mo Problems

• Dr Dre : Still Dre / Nuthin’ But a « G » Thang

• Fat Joe : Medley Drive et Whats’ Luv ?

• Eminem et Rihanna : Love The Way You Lie

• Black Eyed Peas : Where Is The Love

• The Fugees : Killing Me Softly

• Mario Winans et P. Diddy, Enya : I Don’t Wanna Know

• Coolio : Gangsta’s Paradise

• Sofiane Pamart : Alba

• Mary J Blige : Family Affair

• Ja Rule et Ashanti : Always On Time

• Shaggy : It Wasn’t Me

