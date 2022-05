Candlelight Open Air K-pop : Hommage à BTS à la bougie, 23 juillet 2022, .

Candlelight Open Air K-pop : Hommage à BTS à la bougie

2022-07-23 – 2022-07-23

15 40 Une atmosphère intime, à la seule lumière des bougies. Par sécurité du public, les bougies sont des bougies sans flammes de qualité.



Lauréat de plus de 220 récompenses musicales et nommé comme l’une des vingt-cinq personnalités les plus influentes d’Internet par le Time, le fameux groupe composé de 7 membres est sur toutes les lèvres. Pour la toute première fois en France, Candlelight rend hommage à l’étoile montante de la K-pop : BTS ! Le Cloître, un lieu d’exception en plein coeur de Marseille, vous propose de retrouver les plus grands hits du groupe coréen interprétés par un talentueux quatuor à cordes. Vivez un moment magique à la lueur des bougies et assistez au spectacle étonnant de la rencontre entre le classique et la K-pop. À ne surtout pas manquer !



Programme

Dynamite / Butter / Boy with Luv (feat. Halsey) / Fake Love / My Universe (feat. Coldplay) / DNA / Life Goes On / Permission to Dance / Spring Day / Black Swan / I Need U / Save Me / Pied Piper / Butterfly



Quatuor à cordes – Quatuor Yako

Une atmosphère intime, éclairée à la seule lueur des bougies.

Le meilleur du groupe de K-pop BTS interprété par un quatuor à cordes, rendez-vous au Cloître le 23 juillet.

