Une atmosphère intime, à la seule lumière des bougies. Par sécurité du public, les bougies sont des bougies sans flammes de qualité.



Candlelight met l'oeuvre de Joe Hisaishi à l'honneur lors d'une édition intimiste au Cloître de Marseille ! Ce lieu magique en plein air servira de toile de fond à ce tête-à-tête musical au pays de l'animation nippone. Laissez-vous transporter au coeur des films Ghibli grâce au talentueux quatuor à cordes S Ensemble. Les meilleures musiques de Joe Hisaishi interprétées par un quatuor à cordes, rendez-vous au Cloître le 22 juillet.



Candlelight met l’oeuvre de Joe Hisaishi à l’honneur lors d’une édition intimiste au Cloître de Marseille ! Ce lieu magique en plein air servira de toile de fond à ce tête-à-tête musical au pays de l’animation nippone. Laissez-vous transporter au coeur des films Ghibli grâce au talentueux quatuor à cordes S Ensemble. Le Cloître 20 Bd Madeleine Rémusat Marseille 13e Arrondissement

