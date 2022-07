Candlelight Open Air : Jean-Jacques Goldman, Hommage à la bougie Marseille 13e Arrondissement Marseille 13e Arrondissement Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Candlelight Open Air : Jean-Jacques Goldman, Hommage à la bougie

2022-09-03 20:30:00

20 Bd Madeleine Rémusat Le Cloître Marseille 13e Arrondissement

2022-09-03 20:30:00 – 2022-09-03

Le Cloître 20 Bd Madeleine Rémusat

Marseille 13e Arrondissement

Bouches-du-Rhône 15 40 Une atmosphère intime, à la seule lumière des bougies. Par sécurité du public, les bougies sont des bougies sans flammes de qualité.



Programme

Je te donne, Quand la musique est bonne, Il changeait la vie, Pas toi, Né en 17, Envole moi, Là bas, Comme toi, 4 mots sur un piano, Puisque tu pars, Veiller tard, Confidentiel, On ira, Il suffira d’un signe, Je sais pas (chanté par Céline Dion), Je te promets (chanté par Johnny), Aicha (chanté par Khaled), Au bout de mes rêves



Piano solo : Sydney Poma Amsellem Redécouvrez la musique de Jean-Jacques Goldman interprétée par une pianiste en plein air au Cloître ! https://www.facebook.com/concertsbycandlelight Une atmosphère intime, à la seule lumière des bougies. Par sécurité du public, les bougies sont des bougies sans flammes de qualité.



Piano solo : Sydney Poma Amsellem

