Lieu : Le Cloître Dates et heures : jeudi 21 juillet 2022 à 20h30 & 22h (sélectionne ton option pendant l’achat) Durée du concert : 60 minutes environ. Les portes ouvrent 30 minutes avant le début du concert. Les retards ne seront pas permis Âge requis : 8 ans et plus. Les personnes de -16 ans doivent être accompagnées par un adulte Accessibilité : accessible en fauteuil roulant Il est obligatoire d’être en possession d’un pass vaccinal valide pour accéder à l’événement : plus d’infos [ici.](https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vT964zJofMWk32ymsIPQQvViTpKv9sddSOeLD9PLEnMEiEesLbAA3C35Y8PoMOmLngWohxKI0Q4uh2L/pub) Consulte la FAQ de cet événement [ici](https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vS1HqIiXzvvNWAUdW1_MJ8AICacw79FmuSwVwDqqzKbhRyyQJBjbQbjq22A9hHpciRbciFyZPdR_GBI/pub) Fever fait de ta sécurité sa priorité. Pour lire les mesures de sécurité mises en place lors de cet événement, clique [ici](https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vQqwPNkgYjMDH0_B6cy9tcxBPwQvptwczQQPhB5JlwfbQlkw8FykenBaJ9iIYDWvnUzkbcFPyjJAKu9/pub) Programme: Nuages Djangology La Mer (morceau de Charles Trenet) Montagne Sainte-Geneviève Mélodie au crépuscule Flèche d’Or Nymphéas (inspiré par le célèbre tableau de Monet) Place de Brouckère Minouche (de Tony Murena) Troublant Boléro Vette Minor Swing Artistes: Antoine Boyer Trio – Antoine Boyer (guitare), Julien Cattiaux (guitare) et Fabricio Nicolas-Garcia (contrebasse) Description Candlelight rend hommage au célèbre guitariste de jazz français lors d’une date exclusive au somptueux Cloître de Marseille. Sous le ciel illuminé par des centaines de bougies, plonge dans l’univers unique de Jean Reinhardt, plus communément connu sous le surnom de “Django”. Grièvement blessé dans l’incendie de sa roulotte, il garda toute sa vie les séquelles de ses brûlures à la main gauche qui l’obligèrent à trouver une nouvelle technique et à jouer dans un style si particulier qui donna naissance au jazz manouche. Un rendez-vous musical estival immanquable !

De 15 à 40€

Le Cloître 20 bd madeleine rémusat 13013 Marseille



