Candlelight Open Air : "I want to live in America" à la bougie
Le Cloître 20 Bd Madeleine Rémusat Marseille 13e Arrondissement
2022-07-23 20:30:00

2022-07-23 20:30:00 – 2022-07-23 Le Cloître 20 Bd Madeleine Rémusat

Marseille 13e Arrondissement Bouches-du-Rhône Marseille 13e Arrondissement 15 40 Une atmosphère intime, à la seule lumière des bougies. Par sécurité du public, les bougies sont des bougies sans flammes de qualité.



Pour célébrer la sortie du nouveau film de Steven Spielberg, Candlelight met West Side Story à l’honneur. Dans l’ambiance intimiste du Cloître, redécouvre les plus belles chansons de la comédie musicale le temps d’une soirée magique. Laisse-toi transporter dans le New York des années 50 et vis l’histoire d’amour tumultueuse de Tony et Maria grâce au talentueux Quatuor Yako. Marseille brille de mille feux avec Candlelight !



Programme

