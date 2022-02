Candlelight Open Air : Hommage aux Beatles à la bougie Le Cloître, 27 août 2022, Marseille.

Candlelight Open Air : Hommage aux Beatles à la bougie

Le Cloître, le samedi 27 août à 22:00

Lieu : Le Cloître Date et heure : samedi 27 août 2022 à 22h Durée du concert : 60 minutes environ. Les portes ouvrent 30 minutes avant le début du concert. Les retards ne seront pas permis Âge requis : 8 ans et plus. Les personnes de -16 ans doivent être accompagnées par un adulte Accessibilité : accès PMR disponible pour cet événement Il est obligatoire d’être en possession d’un pass vaccinal valide pour accéder à l’événement : plus d’infos [ici](https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vT964zJofMWk32ymsIPQQvViTpKv9sddSOeLD9PLEnMEiEesLbAA3C35Y8PoMOmLngWohxKI0Q4uh2L/pub). Consulte la FAQ de cet événement [ici](https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vS1HqIiXzvvNWAUdW1_MJ8AICacw79FmuSwVwDqqzKbhRyyQJBjbQbjq22A9hHpciRbciFyZPdR_GBI/pub) Fever fait de ta sécurité sa priorité. Pour lire les mesures de sécurité mises en place lors de cet événement, clique [ici](https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vQqwPNkgYjMDH0_B6cy9tcxBPwQvptwczQQPhB5JlwfbQlkw8FykenBaJ9iIYDWvnUzkbcFPyjJAKu9/pub) Programme: And I Love Her Norwegian Wood (new) Harrison Medley Let It Be Hey Jude Come Together Yellow Submarine Lucy in the Sky with Diamonds (new) Eleanor Rigby A Day in the Life Yesterday Lady Madonna Artiste: Piano – Fabrizio Grecchi Description Viens profiter des plus beaux sons des Beatles ! Grâce à ce concert Candlelight en plein air exclusif, tu pourras apprécier le talent musical du fantastique pianiste Fabrizio Grecchi qui interprétera pendant une heure les grands classiques du mythique groupe britannique. Laisse Fever t’emmener au septième ciel grâce à cette expérience enivrante et intimiste aux Cloître éclairé à la lueur des bougies.

De 15 à 40€

♫♫♫

Le Cloître 20 bd madeleine rémusat 13013 Marseille Marseille Marseille 13e Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-08-27T22:00:00 2022-08-27T23:30:00