Candlelight Open Air : Hommage aux Beatles à la bougie, 27 août 2022

Candlelight Open Air : Hommage aux Beatles à la bougie

2022-08-27 22:00:00 – 2022-08-27

Une atmosphère intime, à la seule lumière des bougies. Par sécurité du public, les bougies sont des bougies sans flammes de qualité.



Venez profiter des plus beaux sons des Beatles ! Grâce à ce concert Candlelight en plein air exclusif, vous pourrez apprécier le talent musical du fantastique pianiste Fabrizio Grecchi qui interprétera pendant une heure les grands classiques du mythique groupe britannique. Laissez Fever vous emmener au septième ciel grâce à cette expérience enivrante et intimiste aux Cloître éclairé à la lueur des bougies.



Programme

And I Love Her / Norwegian Wood (new) / Harrison Medley / Let It Be / Hey Jude / Come Together / Yellow Submarine / Lucy in the Sky with Diamonds (new) / Eleanor Rigby / A Day in the Life / Yesterday / Lady Madonna

