Candlelight Open Air : Grands Airs d’Opéra à la bougie Le Cloître, 4 septembre 2021-4 septembre 2021, Marseille.

Une atmosphère intime, éclairée à la seule lueur des bougies Les plus beaux airs d’opéra interprétés par une pianiste et un baryton Le cadre idyllique et verdoyant de la cour intérieure du Cloître Un événement organisé dans la plus grande sécurité et le respect de la distance sanitaire. Programme Henri Duparc – L’ Invitation au voyage (poème de Charles Baudelaire) G. Bizet – Carmen Votre toast (toréador) J. Ibert – Mort de Don Quichotte W.A. Mozart – Thèmes et Variations « Ah! Vous dirais-je Maman » K. 265 (piano solo) W.A. Mozart – Don Giovanni Madamina, il catalogo è questo G. Rossini – Le Barbier de Séville Le femmine d’Italia G. Rossini – Le Barbier de Séville La Calunnia Paolo Tosti – Non t’amo più Paolo Tosti – A Vucchella L.V. Beethoven – Sonate n°8 Opus 13 1er mouvement – la Pathétique (piano solo) L.V. Beethoven – Fidelio Ha, welch ein Augenblick F. Liszt – Le Rêve d’Amour O lieb, So lang du lieben kannst F. Schubert – Le Voyage d’Hiver F. Schubert – Ave Maria Artistes Piano – Carine Zarifian Baryton – Lucio Prete Description En septembre prochain, l’opéra troque ses mythiques rideaux rouges contre la fraîcheur du plein air avec Candlelight. Dans les somptueux jardins du Cloître, véritable invitation au dépaysement, la pianiste Carine Zarifian et le baryton Lucio Prete viennent interpréter les plus beaux airs de Mozart, Rossini, Schubert et bien d’autres à ciel ouvert. Une parenthèse intimiste à la lueur des bougies qui se vit comme un nouvel été à Marseille !

de 15 à 40€

♫♫♫

Le Cloître 20 bd madeleine rémusat 13013 Marseille Marseille Marseille 13e Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-04T20:30:00 2021-09-04T21:30:00;2021-09-04T22:00:00 2021-09-04T23:00:00