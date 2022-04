Candlelight Open Air : Flamenco, guitare espagnole à la bougie Marseille 13e Arrondissement Marseille 13e Arrondissement Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Candlelight Open Air : Flamenco, guitare espagnole à la bougie
Le Cloître 20 Bd Madeleine Rémusat
Marseille 13e Arrondissement
2022-06-09 22:00:00

Le Cloître 20 Bd Madeleine Rémusat

Marseille 13e Arrondissement Bouches-du-Rhône 15 40 Une atmosphère intime, à la seule lumière des bougies. Par sécurité du public, les bougies sont des bougies sans flammes de qualité.



À lieu exceptionnel, concert d’exception : Candlelight investit le Cloître de Marseille pour sa toute première édition Flamenco en plein air ! Après le succès retentissant des Candlelight Open Air à Lyon, Marseille et Toulouse, le concept est de retour dans la Cité phocéenne pour l’été 2022 dans un lieu inédit. Prends ton aller simple direction l’Andalousie en compagnie de l’inoubliable Samuelito. Un rendez-vous musical qui sent bon l’été, à savourer comme des vacances loin de tout.



Programme

• Isaac Albeniz – Asturias

• Francisco Tárrega – Capricho árabe

• Joaquín Turina – Sevillana

• Manuel María Ponce – Sonatina Meridional

• Ramón Montoya – Rondeña

• Traditionnel flamenco – Zambra

• Ernesto Lecuona – Malagueña (arr. Paco de Lucía)

• Paco de Lucía – El Tempul

• Chick Corea – Spain



Artistes

Guitare espagnole – Samuelito Une atmosphère intime, éclairée à la seule lueur des bougies.

