Le Cloître, le jeudi 9 juin à 22:00

Lieu : Le Cloître Date et heure : jeudi 9 juin 2022 à 22h Durée du concert : 60 minutes environ. Les portes ouvrent 30 minutes avant le début du concert. Les retards ne seront pas permis Âge requis : 8 ans et plus. Les personnes de -16 ans doivent être accompagnées par un adulte Accessibilité : accessible en fauteuil roulant Il est obligatoire d’être en possession d’un pass vaccinal valide pour accéder à l’événement : plus d’infos [ici](https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vT964zJofMWk32ymsIPQQvViTpKv9sddSOeLD9PLEnMEiEesLbAA3C35Y8PoMOmLngWohxKI0Q4uh2L/pub). Consulte la FAQ de cet événement ici Fever fait de ta sécurité sa priorité. Pour lire les mesures de sécurité mises en place lors de cet événement, clique [ici](https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vQqwPNkgYjMDH0_B6cy9tcxBPwQvptwczQQPhB5JlwfbQlkw8FykenBaJ9iIYDWvnUzkbcFPyjJAKu9/pub) Programme: Isaac Albeniz – Asturias Francisco Tárrega – Capricho árabe Joaquín Turina – Sevillana Manuel María Ponce – Sonatina Meridional Ramón Montoya – Rondeña Traditionnel flamenco – Zambra Ernesto Lecuona – Malagueña (arr. Paco de Lucía) Paco de Lucía – El Tempul Chick Corea – Spain Artistes: Guitare espagnole – Samuelito Description À lieu exceptionnel, concert d’exception : Candlelight investit le Cloître de Marseille pour sa toute première édition Flamenco en plein air ! Après le succès retentissant des Candlelight Open Air à Lyon, Marseille et Toulouse, le concept est de retour dans la Cité phocéenne pour l’été 2022 dans un lieu inédit. Prends ton aller simple direction l’Andalousie en compagnie de l’inoubliable Samuelito. Un rendez-vous musical qui sent bon l’été, à savourer comme des vacances loin de tout.

De 15 à 40€

♫♫♫

Le Cloître 20 bd madeleine rémusat 13013 Marseille Marseille Marseille 13e Arrondissement Bouches-du-Rhône



