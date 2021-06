Candlelight Open Air : Ennio Morricone, Piano solo à la bougie Le Cloître, 6 juillet 2021-6 juillet 2021, Marseille.

Candlelight Open Air : Ennio Morricone, Piano solo à la bougie

du mardi 6 juillet au mercredi 7 juillet à Le Cloître

Une atmosphère intime, éclairée à la seule lueur des bougies Le meilleur d’Ennio Morricone interprété par un pianiste Une atmosphère féerique en plein air dans la cour intérieure du Cloître Un événement organisé dans la plus grande sécurité et le respect de la distance sanitaire. Programme Ennio Morricone Cinéma Paradiso Chi mai (Le professionnel) Mission Il était une fois dans l’Ouest L’homme à l’harmonica Le Bon, la Brute et le Truand Sacco et Vanzetti Nicola Piovani – La vie est belle Suite Nino Rota Huit et demi La Dolce Vita Le Parrain Artistes Piano – Cyrille Lehn Description Vis la dolce vita une note à la fois avec ce nouveau Candlelight spécial Ennio Morricone ! En juillet prochain, l’immense compositeur italien est à redécouvrir en plein air dans l’envoûtante cour intérieure du Cloître. Situé à quelques minutes seulement du centre historique de Marseille, le Cloître est synonyme de dépaysement dans un cadre sorti d’un autre monde. Pour cette édition, c’est le talentueux Cyrille Lehn qui viendra rendre hommage aux plus belles pages du cinéma italien !

de 15 à 40€

♫♫♫

Le Cloître 20 bd madeleine rémusat 13013 Marseille Marseille Marseille 13e Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-06T22:00:00 2021-07-06T23:00:00;2021-07-07T22:00:00 2021-07-07T23:00:00