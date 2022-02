Candlelight Open Air : Comédie musicale américaine à la bougie Le Cloître, 23 juillet 2022, Marseille.

Candlelight Open Air : Comédie musicale américaine à la bougie

Le Cloître, le samedi 23 juillet à 20:30

Lieu : Le Cloître Date et heure : samedi 23 juillet 2022 à 20h30 Durée du concert : 60 minutes environ. Les portes ouvrent 30 minutes avant le début du concert. Les retards ne seront pas permis Âge requis : 8 ans et plus. Les personnes de -16 ans doivent être accompagnées par un adulte Accessibilité : accès PMR disponible pour cet événement Il est obligatoire d’être en possession d’un pass vaccinal valide pour accéder à l’événement : plus d’infos [ici](https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vS1HqIiXzvvNWAUdW1_MJ8AICacw79FmuSwVwDqqzKbhRyyQJBjbQbjq22A9hHpciRbciFyZPdR_GBI/pub). Consulte la FAQ de cet événement [ici](https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vS1HqIiXzvvNWAUdW1_MJ8AICacw79FmuSwVwDqqzKbhRyyQJBjbQbjq22A9hHpciRbciFyZPdR_GBI/pub) Fever fait de ta sécurité sa priorité. Pour lire les mesures de sécurité mises en place lors de cet événement, clique [ici](https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vQqwPNkgYjMDH0_B6cy9tcxBPwQvptwczQQPhB5JlwfbQlkw8FykenBaJ9iIYDWvnUzkbcFPyjJAKu9/pub) Programme: Prologue Somewhere Tonight America Mambo Dance at the Gym I Feel Pretty Maria One Hand, One Heart Artistes: Quatuor à cordes – Quatuor Yako Description Pour célébrer la sortie du nouveau film de Steven Spielberg, Candlelight met West Side Story à l’honneur. Dans l’ambiance intimiste du Cloître, redécouvre les plus belles chansons de la comédie musicale le temps d’une soirée magique. Laisse-toi transporter dans le New York des années 50 et vis l’histoire d’amour tumultueuse de Tony et Maria grâce au talentueux Quatuor Yako. Marseille brille de mille feux avec Candlelight !

De 15 à 40€

Le Cloître 20 bd madeleine rémusat 13013 Marseille Marseille Marseille 13e Arrondissement Bouches-du-Rhône



