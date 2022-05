Candlelight Open Air : Coldplay, hommage à la bougie Marseille 13e Arrondissement, 26 juin 2022, Marseille 13e Arrondissement.

Candlelight Open Air : Coldplay, hommage à la bougie Le Cloître 20 Bd Madeleine Rémusat Marseille 13e Arrondissement

2022-06-26 22:00:00 22:00:00 – 2022-06-26 Le Cloître 20 Bd Madeleine Rémusat

Marseille 13e Arrondissement Bouches-du-Rhône Marseille 13e Arrondissement

15 40 Une atmosphère intime, à la seule lumière des bougies. Par sécurité du public, les bougies sont des bougies sans flammes de qualité. r r nProgramme r nClocks / Everglow / Speed Of Sound / Trouble / Fix You / Paradise / In My Place / Adventure Of A Lifetime / Hymn For The Weekend / Yellow / Scientist / Sky Full Of Stars / Viva La Vida r r nArtistes r nSydney Poma Amsellem, piano

Une atmosphère intime, éclairée à la seule lueur des bougies. r nLe meilleur de Coldplay au piano, rendez-vous au Cloître le 26 juin.

https://www.facebook.com/concertsbycandlelight

