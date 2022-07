Candlelight Open Air : Coldplay, Hommage à la bougie, 3 septembre 2022, .

Candlelight Open Air : Coldplay, Hommage à la bougie



2022-09-03 22:00:00 22:00:00 – 2022-09-03

15 40 Une atmosphère intime, à la seule lumière des bougies. Par sécurité du public, les bougies sont des bougies sans flammes de qualité.



Programme

Clocks / Everglow / Speed Of Sound / Trouble / Fix You / Paradise / In My Place / Adventure Of A Lifetime / Hymn For The Weekend / Yellow / Scientist / Sky Full Of Stars / Viva La Vida



Artiste

Piano – Sydney Poma Amsellem

Redécouvrez la musique de Coldplay interprétée en plein air par une pianiste au Cloître ! Rendez-vous le 3 septembre.

